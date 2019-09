De Nederlandse handbalsters hebben zondag ook hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd ruim gewonnen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won in Kozani met 43-18 van Griekenland.

Drie dagen eerder was Nederland in Eindhoven de strijd om een ticket voor het EK van volgend jaar begonnen met een klinkende zege op Oostenrijk (32-24).

Tegen Oostenrijk was de stand halverwege nog in balans (13-13), maar in en tegen Griekenland trok Nederland de wedstrijd al in de eerste helft naar zich toe.

Oranje ging rusten met een comfortabele voorsprong van 21-13 en in de tweede helft liep de nummer drie van het laatste EK steeds verder weg bij de Grieken.

Laura van der Heijden, Bo van Wetering en Zoë Sprengers hadden met ieder vijf treffers een groot aandeel in de zege. Net als tegen Oostenrijk ontbrak Estavana Polman door een blessure bij Nederland.

Oranje vervolgt de kwalificatiereeks in maart met twee wedstrijden tegen Spanje. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor het EK, in december 2020 in Noorwegen en Denemarken.