De Nederlandse motorcross hebben zondag voor het eerst in 73 edities de prestigieuze Motocross of Nations gewonnen. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen stelden de zege veilig in Assen.

Na de eerste manche stond Nederland al bovenaan in het klassement dankzij een tweede plek van Herlings en een tiende plaats van MX2-rijder Vlaanderen.

In de tweede manche was een sterke Coldenhoff de snelste en finishte Vlaanderen opnieuw als tiende. Herlings eindigde in de beslissende derde manche als vierde na een val, maar het was opnieuw Coldenhoff die met winst de show stal.

De Motocross of Nations werd in 1947 voor het eerst gehouden. De Verenigde Staten zijn met 22 overwinningen recordhouder, voor Groot-Brittannië (zestien) en België (vijftien). Nederland stond tot dusver op zeven keer zilver en zes keer brons.

In Assen was de tweede plek op flink afstand van Nederland voor de Belgen en pakte Groot-Brittannië het brons.