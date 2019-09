Motorcoureur Michael van der Mark is er zondag net niet in geslaagd om de tweede race van het WK superbike-weekend in Frankrijk te winnen. De Rotterdammer werd op het circuit van Magny-Cours tweede achter de Brit Jonathan Rea, die dankzij de zege zijn wereldtitel prolongeerde.

De 26-jarige Van der Mark, die vanaf de derde positie was gestart, gaf slechts een kleine seconde toe op Rea, die met de overwinning aan de haal ging. Rea's landgenoot Alex Lowes maakte het podium compleet.

Voor Van der Mark, die zaterdag in de eerste race op Magny-Cours in leidende positie ten val kwam en als dertiende eindigde, is het zijn zevende podiumplaats van het seizoen. Eerder dit jaar won de Yamaha-coureur een race in Jérez, werd hij driemaal tweede en eindigde hij twee keer als derde.

Dankzij zijn sterke optreden van zondag neemt Van der Mark met 267 punten de vierde plaats in het kampioenschap over van Toprak Razgatlioglu. De Turk won zaterdag de eerste race, maar viel zondag na een crash met Álvaro Bautista uit.

Rea verovert vijfde wereldtitel op rij

De 32-jarige Rea, die zijn zevende overwinning van het seizoen boekte, gaat met 535 punten stevig aan de leiding en kan niet meer achterhaald worden door nummer twee Álvaro Bautista. De Spanjaard blijft door zijn crash op 410 punten staan. Rea verzekerde zich zo van zijn vijfde wereldtitel op rij in het WK superbike.

Er zijn dit seizoen nog twee raceweekends te gaan in het WK superbike. Medio oktober reizen de coureurs af naar Argentinië en eind oktober sluiten ze het seizoen af in Qatar.