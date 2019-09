Lisanne de Witte sluit niet uit dat ze op de WK atletiek in Doha kan verrassen met een medaille. De Nederlands recordhouder op de 400 meter heeft de afgelopen maanden vertrouwen opgedaan met in het bijzonder een derde plaats bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich.

"Mijn doel is een plek in de WK-finale. En als ik in die finale sta, dan kan ik zomaar derde worden. Maar achtste kan ook. Het ligt dicht bij elkaar, alles is mogelijk", aldus de 27-jarige De Witte, die maandag in actie komt in de series van de 400 meter in het Khalifa International Stadium.

Twee jaar geleden was De Witte er ook bij op de WK in Londen, maar toen haalde ze de eindstrijd niet. Het ging destijds in de halve finales "volledig mis" voor de Noord-Hollandse, die niet tot de snelste starters behoort.

"In Europa zijn de meeste atletes niet supersnel op de eerste meters en dan lig ik minder ver achter. Maar op een WK doen de Amerikaanse en Jamaicaanse vrouwen ook mee en zij openen knetterhard. In Londen werd ik daar door overrompeld. Ik heb het toen zelf verpest en dat mag nu niet meer gebeuren."

Vreugde bij Lisanne de Witte na haar bronzen race op de EK indoor in Glasgow. (Getty Images)

'Het had zomaar de WK-finale kunnen zijn'

De Witte heeft inmiddels meer ervaring met mondiale wedstrijden en dus is ze vol vertrouwen voor de WK. De bevestiging dat ze op wereldniveau mee kan strijden om de bovenste plaatsen kreeg ze door haar derde plek een maand geleden in Zürich.

"Die derde plek betekende veel voor me. Ik liep de olympische limiet, dat was lekker. Maar ik was vooral blij omdat ik derde werd in een sterk veld. Natuurlijk was niet iedereen er, maar het had zomaar de WK-finale kunnen zijn. Ik hoor er nu echt bij."

Begin dit jaar werd De Witte ook al derde op de EK indoor in Glasgow en op de EK 2018 in Berlijn was er eveneens brons. "Ik heb een abonnement op derde plaatsen", concludeert De Witte met een glimlach.

"Die bronzen EK-medailles hebben mijn vertrouwen goed gedaan en de Diamond League heeft me geleerd dat ik rustig moet blijven als ik in het begin van de race achteraan loop. Mentaal ben ik dus sterker geworden."

'Ik heb de zenuwen een beetje nodig'

Toch liep De Witte dit jaar nog niet zo snel als in 2018. Toen verbeterde ze twee keer het Nederlands record en dat staat nu op 50,77. Haar beste tijd in 2019 is 51,30 en daarmee is ze ruim twee seconden langzamer dan topfavoriet Shaunae Miller-Uibo (49,05) van de Bahama's. Een aantal andere vrouwen liep dit jaar ook flink sneller dan De Witte.

"Maar tijden zeggen niet alles. Voorafgaand aan de EK indoor in maart stond ik tiende op de Europese ranking en werd ik derde. Er is dus veel mogelijk en dat wil ik later zien. Ik heb zin om mijn eerste race te lopen."

De series van de 400 meter beginnen maandag om 17.20 uur. De halve finales staan dinsdag op het programma en woensdag is de eindstrijd.