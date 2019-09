Laura Smulders heeft zondag in Argentinië de laatste wereldbekerwedstrijd BMX gewonnen. De 25-jarige Gelderlandse, die al zeker was van de winst in het eindklassement, bleef in de finale op de baan in Santiago del Estero de concurrentie ruim voor.

Achter de ontketende Smulders eindigde de Russin Natalia Afremova als tweede en de Amerikaanse Felicia Stancil werd derde.

"Het was een supergoed rondje", zo keek Smulders terug op haar zege. "Een goede start en een goed eerste stuk. Ik laat zien dat ik hier de beste ben. Het is alweer mijn achttiende wereldbekeroverwinning, ongelofelijk."

Smulders won zaterdag ook de voorlaatste race in Argentinië en kon toen al niet meer achterhaald worden in het wereldbekerklassement. Haar Amerikaanse concurrente Alise Willoughby was namelijk niet van de partij in Zuid-Amerika.

Bij de mannen verzekerde Niek Kimmann zich twee weken terug al van de eindzege in de wereldbeker. De Nederlander won zondag de laatste wedstrijd in Argentinië. Vorig jaar schreef Kimmann de wereldbeker ook al op zijn naam.