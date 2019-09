Op de vierde dag van de WK atletiek in Doha is de grote vraag of titelverdediger Dafne Schippers in de series zal lopen van de 200 meter. Drie andere Nederlanders - Jamile Samuel, Taymir Burnet en Lisanne de Witte - komen sowieso in actie in het Khalifa International Stadium.

Schippers, die zondag tijdens de halve finales van de 100 meter een liesblessure opliep, zal maandagmiddag een warming-up doen en daarna pas beslissen of ze haar titel gaat verdedigen op de 'dubbele sprintafstand'.

Met Samuel heeft Nederland in ieder geval een troef op de 200 meter. De Amsterdamse pakte vorig jaar brons op de EK in Berlijn, maar kon mede door blessureleed de opwaartse lijn dit seizoen niet doortrekken.

Bij de mannen werden de series van de 200 meter zondag al gelopen en dus is het maandag tijd voor de halve finales. Burnet komt daarin in actie, nadat hij in de series 22,37 liep en dat was maar twee honderdste boven zijn persoonlijk record.

Het zou een stunt zijn als Burnet zich plaatst voor de eindstrijd, want daarvoor heeft hij waarschijnlijk een dik pr nodig.

De Witte wil succesvol EK vervolg geven

De Witte loopt maandag in de series van de 400 meter, de afstand waarop ze in 2018 EK-brons veroverde en ook bij de EK indoor dit jaar in Glasgow werd ze derde.

De 27-jarige De Witte heeft als doel een plek in de finale. Twee jaar geleden in Londen werd ze in halve finales uitgeschakeld en sindsdien heeft ze een goede ontwikkeling doorgemaakt. Met 50,77 is ze houder van het Nederlands record.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.



Volledig programma maandag 30 september

15.30 uur: Kwalificatiegroep A speerwerpen vrouwen

16.05 uur: Series vrouwen 200 meter (Jamile Samuel en mogelijk Dafne Schippers)

17.00 uur: Kwalificatiegroep B speerwerpen vrouwen

17.20 uur: Series 400 meter vrouwen (Lisanne de Witte)

19.05 uur: Series 110 meter horden mannen

19.30 uur: Finale hoogspringen vrouwen

19.50 uur: Halve finales 200 meter mannen (Taymir Burnet)

20.20 uur: Finale 5.000 meter mannen

20.25 uur: Finale discuswerpen mannen

20.50 uur: Finale 3.000 meter steeple vrouwen

21.10 uur: Finale 800 meter vrouwen

21.40 uur: Finale 400 meter horden mannen