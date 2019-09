De Ethiopiër Kenenisa Bekele kwam zondag in Berlijn twee seconden tekort om het wereldrecord op de marathon te verbeteren. Hij kwam na 42 kilometer en 195 meter tot een tijd van 2.01,41.

Het wereldrecord blijft op naam van Eliud Kipchoge. De Keniaan liep zijn toptijd van 2.01,39 vorig jaar eveneens in Berlijn.

De 37-jarige Bekele debuteerde vijf jaar geleden op de marathon en had met 2.03,03 de derde tijd ooit gelopen. Hij veroverde in het verleden drie olympische titels op de 10.000 en 5.000 meter.

In Berlijn streed Bekele lange tijd met zijn landgenoot Birhanu Legese om de winst. Hij wist op het einde nog te versnellen, wat hem wel de zege maar nét geen wereldrecord opleverde.

"Ik ben heel blij met dit fantastische resultaat en mijn persoonlijk record, al vind ik het jammer dat ik het wereldrecord met een paar seconden heb gemist", zei Bekele aan de finish.

Bekele is met zijn 37 jaar ook de oudste winnaar ooit in Berlijn. Hij nam dat record over van zijn legendarische landgenoot Haile Gebrselassie, die in 2009 won op 36-jarige leeftijd.

Van Nunen en Deelstra missen limiet voor Spelen

Bart van Nunen was lang onderweg naar een tijd van 2.11,30. Daarmee zou de 24-jarige Nederlander een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio hebben veroverd, maar hij stapte uit na 37 kilometer.

Van Nunen eindigde vorig jaar in Berlijn als tiende in 2.13,09. Dankzij die klassering had hij mogen starten op de marathon bij de WK in Doha. Hij koos ervoor de hitte in Qatar te mijden en zich te richten op olympische kwalificatie op het snelle parcours in de Duitse hoofdstad.

De beste Nederlandse man in Berlijn was Edwin de Vries. Hij beëindigde zijn laatste marathon als topsporter op de twintigste plaats in een persoonlijk record van 2.13,38.

Bij de vrouwen slaagde Andrea Deelstra er niet in om zich te kwalificeren voor de Spelen. De 34-jarige Nederlandse eindigde als elfde vrouw in een tijd van 2.31.29, elf minuten langzamer dan de Ethiopische winnares Ashete Bekere: 2.20,14.

Een tijd van 2.28,30 of een klassering in de top acht van een World Major Marathon is vereist om een startbewijs voor het evenement in Tokio te bemachtigen.