Sifan Hassan veroverde zaterdag de wereldtitel op de 10.000 meter, maar ze vindt de langste afstand op de baan eigenlijk maar saai. De 26-jarige atlete bezorgde Nederland in Doha het vierde WK-goud in de historie van het evenement.

"Dit is fantastisch", jubelde Hassan na haar indrukwekkende zege. "Na 1.500 meter waren mijn benen zo langzaam en na 3.000 meter was ik zo moe. Het ging te langzaam en daar word ik moe van."

"Toen de race echt begon en het sneller ging, werd elke ronde beter", vervolgde de geboren Ethiopische. "Maar de laatste vijf rondjes ging ik dood. Het was echt zwaar."

Hassan won de 10.000 meter in de Qatarese hoofdstad na een knappe versnelling in de laatste ronde in een tijd van 30.17,62. Ze liet de Ethiopische Letesenbet Gidey (30.21,23) ruim achter zich. Agnes Jebet Kipot uit Kenia pakte brons (30.25,20). Ook de nummers vier, vijf en zes waren Afrikaanse vrouwen.

"Toen we nog in een kopgroep liepen, was ik de enige in het oranje", vertelde Hassan. "De Afrikaanse vrouwen werkten als een team en ik kon niet anders dan bijblijven en dat lukte. Gelukkig kon ik het aan het eind ook nog afmaken."

Hassan richt zich pas een half jaar op 10.000 meter

Pas een half jaar geleden begon Hassan zich te focussen op de 10.000 meter. Normaal gesproken richt ze zich op de baan op de 1.500 meter en de 5.000 meter. Dit seizoen liep ze de langste afstand op de baan pas één keer.

"Een jaar geleden stelde mijn coach (de Amerikaan Alberto Salazar, red.) voor om de 10.000 meter te lopen, maar ik zei dat ik dat niet wilde. Ik dacht dat het heel saai zou zijn. Zes maanden geleden ben ik toch gaan trainen en dat was ook heel saai. Maar nu ben ik vooral heel blij dat ik voor deze afstand gekozen heb. Deze medaille is voor mij én voor Nederland."

Hassan treedt met haar wereldtitel in de voetsporen van Rens Blom en Dafne Schippers. Polsstokhoogspringer Blom won in 2005 goud bij de WK in Helsinki, Schippers was twee keer (2015 en 2017) de beste van de wereld op de 200 meter. In totaal heeft Nederland nu dus vier wereldtitels in de atletiek.

Sifan Hassan kon haar geluk niet op met haar wereldtitel op de 10.000 meter. (Foto: Getty Images)

Onduidelijkheid over deelname Hassan aan 1.500 of 5.000 meter

Mogelijk gaat Hassan in Doha ook nog zorgen voor een vijfde Nederlandse wereldtitel. Ze wordt in staat geacht ook de 1.500 meter en de 5.000 meter te winnen, maar omdat beide finales op dezelfde dag (zaterdag 5 oktober) worden afgewerkt, zal ze een keuze moeten maken.

"Ik wil voor 100 procent de 1.500 meter lopen, maar mijn coach wil dat ik de 5.000 meter doe. De 5.000 meter is makkelijker voor me, maar ik vind de 1.500 meter leuker. Ik ga er vanavond nog even ruzie over maken met mijn coach. Ik weet niet wie dat gaat winnen."

Overigens werd Hassan op zowel de 1.500 meter als de 5.000 meter al eens Europees kampioen: in 2014 op de 1.500 meter en in 2018 op de 5.000 meter. Op beide afstanden veroverde ze ook al WK-brons.

De finish van Sifan Hassan van bovenaf. (Foto: Pro Shots)