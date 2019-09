Sifan Hassan is zaterdag in Doha wereldkampioene geworden op de 10.000 meter. De 26-jarige atlete zorgt daarmee voor het vierde Nederlandse WK-goud in de historie van het evenement.

Hassan treedt in de voetsporen van Rens Blom en Dafne Schippers. Polsstokhoogspringer Blom won in 2015 goud bij de WK in Helsinki, Schippers was twee keer (2015 en 2017) de beste van de wereld op de 200 meter.

Hassan won de 10.000 meter in het Khalifa International Stadium na een indrukwekkende versnelling in een tijd van 30.17,62. Ze liet de Ethiopische Letesenbet Gidey (30.21,23) ruim achter zich. Agnes Jebet Kipot uit Kenia pakte brons (30.25,20).

Susan Krumins viel buiten de medailles, maar liep met 31.05,40 wel een persoonlijk record. Daarmee eindigde ze als zevende.

Wereldtitel primeur voor Hassan

Hoewel het voor Hassan haar eerste wereldtitel outdoor is, pakte ze al wel twee keer eerder eremetaal op een WK. In 2015 veroverde ze in Peking brons op de 1500 meter, twee jaar later kwam daar in Londen een zilveren medaille op de 1.500 meter bij.

De wereldtitel is voor Hassan het hoogtepunt in een droomseizoen. Ze verbeterde afgelopen zomer het Europees record op de 3 en de 5 kilometer en het wereldrecord op de Engelse mijl. Bovendien won ze Diamond League-wedstrijden in Zürich (1500 meter) en Brussel (5.000 meter).

Hassan komt dit WK ook nog in actie op de 1.500 meter óf de 5.000 meter. Omdat beide nummers op dezelfde dag (5 oktober) worden afgewerkt, zal de een keuze moeten maken tussen beide onderdelen.

Hassan bouwt winnende race uitstekend op

Hassan bouwde haar race over in totaal 25 rondjes in de Qatarase hoofdstad uitstekend op. Pas halverwege de schoof ze op en vond ze eenvoudig aansluiting met het kopgroepje.

Met nog vier rondjes te gaan sloeg de de Ethiopische Letesenbet Gidey met een versnelling een klein gat. Alleen Hassan slaagde erin de kloof te dichten, waarna ze in de slotronde zelf onbedreigd naar de zege liep.

De geboren Ethiopische heeft op de 10.000 meter nog nauwelijks een staat van dienst, omdat ze zich op de baan normaal gesproken richt op de 1.500 meter en de 5 kilometer. Dit seizoen liep ze de afstand pas één keer eerder. In mei kwam ze tot een tijd van 31.18.12.