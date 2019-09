Kiran Badloe heeft zaterdag op het WK windsurfen in het Italiaanse Torbolo goud gepakt in de RS:X-klasse. Dorian van Rijsselberghe maakte het Nederlandse succes compleet door als tweede te eindigen.

Badloe, die al stevig aan de leiding ging in het klassement, had aan zijn vijfde plaats in de medalrace ruimschoots genoeg om zijn eerste wereldtitel te pakken.

Van Rijsselberghe won de medalrace en schoof daardoor van de derde naar de tweede plaats. Dat ging ten koste van de Fransman Pierre le Coq, die genoegen moet nemen met brons.

Vorig jaar op het WK in Aarhus waren de rollen nog omgedraaid. In Denemarken pakte tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe de wereldtitel en eindigde Badloe als tweede.

De twee Nederlanders zijn verwikkeld in een onderlinge strijd om het enige Nederlandse ticket voor de Olympische Spelen van volgende zomer in Tokio.

De windsurfer die op de WK's van 2018, 2019 en 2020 opgeteld het beste resultaat behaald, mag naar Japan. De beslissing valt dus volgend dus jaar bij het WK in Auckland.

Brons voor onttroonde De Geus

Bij de vrouwen moest Lilian de Geus op het Gardameer genoegen nemen met brons. De titelverdedigster bleef in de afsluitende medalrace steken op de zesde plaats en zakte daardoor van de tweede naar de derde positie.

De wereldtitel ging naar de Chinese Yunxiu Lu, die in de medalrace vijfde werd en daar genoeg aan had om goud te pakken. Katy Spychakov uit Israël passeerde De Geus in het klassement en greep zilver.

De 27-jarige De Geus lag deze week op koers voor de wereldtitel. Door een slecht resultaat in de laatste reguliere race, waarin ze slechts 23e werd, verspeelde ze echter haar leidende positie.