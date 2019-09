Nyck de Vries heeft zaterdag de titel in de Formule 2 gepakt. Hij won de eerste race van het weekend in Sotsji en is daardoor met nog drie races te gaan niet meer in te halen.

De 24-jarige coureur uit Sneek begon het raceweekend met een voorsprong van 59 punten op de Canadees Nicholas Latifi. Die kwam als tweede over de meet en kan De Vries daardoor niet meer achterhalen.

De Vries begon de race op het Sochi Autodrom vanaf poleposition en dat leverde hem al vier punten op voor de stand. Hij verloor zijn leidende positie aan de Italiaan Luca Ghiotto, maar hernam de leiding met nog drie rondes te gaan.

De Fries hield zijn voorsprong in de resterende rondes eenvoudig vast en is daardoor de eerste Nederlander die de titel verovert in de belangrijkste opstapklasse voor de Formule 1. Max Verstappen kwam nooit uit in de Formule 2. Hij stapte direct van de Formule 3 over naar de Formule 1.

De Vries in voetsporen Russell en Leclerc

De coureur treedt met zijn titel in de voetsporen van de Brit George Russell, die vorig jaar de titel voor zich opeiste en direct promotie maakte naar het Formule 1-team van Williams. Het jaar daarvoor ging de titel naar de huidige Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Een dergelijke overstap lijkt er voor De Vries niet in te zitten. Mede door een gebrek aan zitjes in de Formule 1 heeft hij besloten al in zee te gaan met Mercedes, waarvoor hij vanaf dit najaar uitkomt in elektrische klasse Formule E.

De zege in Rusland was zijn vierde van het seizoen. Hij won behalve in Rusland ook de hoofdraces in Monaco en Frankrijk en was de beste in de sprintrace in Spanje. Daarnaast grossierde De Vries in zijn derde seizoen in het kampioenschap in ereplaatsen, waardoor hij met afstand de stabielste coureur van het veld was.

'Laten zien dat we titel verdienen'

De Vries was uiteraard uitgelaten met het behalen van zijn titel. "Ik kan dit amper onder woorden brengen", zei hij in een eerste reactie. "Mijn toekomst was al bepaald voor dit weekend, dus ik wilde gewoon winnen."

De coureur van ART Grand Prix was zijn team dankbaar voor het goede jaar. "Zij hebben altijd geloof in mij gehad en we wilden bewijzen dat we de ware kampioen zijn en dat we de titel verdienen. We winnen samen, we verliezen samen, dus we hebben dit echt verdiend."

Er staat zondag nog een sprintrace op het programma in Sotsji, waarna het seizoen eind november in Abu Dhabi wordt afgesloten.