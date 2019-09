Op de derde dag van de WK atletiek in Doha zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op Dafne Schippers, die in actie komt in de halve finale en (waarschijnlijk) de finale van de 100 meter.

Vier jaar geleden in Peking pakte Schippers WK-zilver op de 100 meter en in 2017 in in Londen was het brons, maar in het Khalifa International Stadium behoort de Utrechtse zondag niet tot de absolute topfavorieten.

De 27-jarige Schippers liep zaterdag in de series 11,17 en dat was in totaal de achtste tijd. Shelly-Ann Fraser sprintte naar 10,80, de snelste tijd ooit gelopen in de series van een WK.

De Jamaicaanse geldt ook als de favoriet voor goud, terwijl Schippers na een minder jaar wil verrassen. Later deze WK komt ze individueel nog in actie op de 200 meter, de afstand waarop ze tweevoudig wereldkampioen is.

Burnet loopt in series 200 meter

De enige andere Nederlander die zondag in actie komt is Taymir Burnet in de series van de 200 meter. De 26-jarige Burnet haalde op de 100 meter de halve finales en dat is op de dubbele sprintafstand ook mogelijk.

Churandy Martina, die in 2012 Europees kampioen werd op de 200 meter, heeft zich niet geplaatst. De 35-jarige Martina komt, net als Burnet, later dit toernooi wel in actie op de 4x100 meter estafette.

Volledig programma zondag 29 september

19.01 uur: Finale polsstokhoogspringen vrouwen

19.05 uur: Series 200 meter mannen (Taymir Burnet)

20.20 uur: Halve finales 100 meter vrouwen (Dafne Schippers)

20.45 uur: Finale hink-stap-springen mannen

20.55 uur: Halve finales 800 meter mannen

21.35 uur: Finale 4x400 meter estafette gemengd

22.20 uur: Finale 100 meter vrouwen (waarschijnlijk Dafne Schippers)

22.59 uur: Finale 20 kilometer snelwandelen vrouwen