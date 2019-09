Kiki Bertens heeft zaterdag met een zwaarbevochten zege de tweede ronde van het WTA-toernooi in Peking bereikt. De Nederlandse was in drie sets te sterk voor Donna Vekic: 3-6, 6-1 en 7-6 (3).

Vekic, de nummer 23 van de wereld, en Bertens stonden ruim twee uur op de baan in de Chinese hoofdstad. De eerste set was voor Vekic, waarna de Wateringse in de tweede set de partij kantelde en slechts één game weggaf.

In de derde set ging het lange tijd gelijk op, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin pakte Bertens al snel een ruime voorsprong en die gaf ze niet meer uit handen.

Bertens speelt in haar volgende partij tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Française Caroline Garcia en Dayana Yastremska uit Oekraïne. Vorig jaar haalde Bertens de achtste finales in Peking.

Bertens hoopt op plaatsing voor WTA Finals

Voor Bertens is haar zege in Peking een mooie opsteker. De nummer tien van de wereld verkeert in een slechte vorm en heeft goede resultaten nodig om zich te plaatsen voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissters.

Haar zege op Vekic is pas haar tweede overwinning sinds de US Open eind augustus. In zowel Zhengzhou als Osaka ging de Nederlandse direct onderuit. Eerder deze week in Wuhan won ze nog wel van de Amerikaanse Bernarda Pera, maar verloor Bertens een dag later van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.