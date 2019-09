Japan heeft zaterdag voor een daverende verrassing op het WK rugby gezorgd. Het gastland was in zijn tweede groepsduel met 19-12 te sterk voor Ierland, dat als een van de topfavorieten aan het toernooi begon.

In Shiuzoka kwamen de Ieren nog met 3-12 voor, maar Japan boog de achterstand om in een onverwachte voorsprong.

Yu Tamura was met vier benutte penalty's en een conversie de grote man aan de kant van het gastland. Kenki Fukuoka zorgde met een try voor de overige punten.

Op het vorige WK, in 2015 in Engeland, zorgde Japan ook al voor een sensatie door topland Zuid-Afrika met 34-32 te verslaan. Japan was present op alle acht voorgaande WK's en boekte in al die toernooien slechts vier zeges. De Aziatische ploeg wist nog nooit de knock-outfase te halen.

Ierland haalde op zeven van de acht WK's telkens de knock-outfase. Alleen in 2007 slaagde de gecombineerde ploeg van Ierland en Noord-Ierland daar niet in.

Met drie eindzeges in de laatste zes Six Nations-toernooien geldt Ierland als een van de topfavorieten voor dit WK. In groep A van het WK in Japan boekte Ierland al een zege op Schotland, dat moet vrezen voor een voortijdige uitschakeling. Japan won in het openingsduel van Rusland.

Stand in groep A WK rugby 1. Japan 2-9

2. Ierland 2-6

3. Samoa 1-5

4. Schotland 1-0

5. Rusland 2-0

Zeges voor Zuid-Afrika en Argentinië

Een andere favoriet voor de eindzege, Zuid-Afrika, boekte zaterdag een ruime een zege op Namibië. Het Afrikaanse onderonsje eindigde in 57-3. Daarmee herstelden de 'Springboks' zich van de nederlaag in het openingsduel met Nieuw-Zeeland van vorige week.

Eerder op zaterdag won Argentinië met 28-12 van Tonga in de groep waarin Engeland en Frankrijk favoriet zijn om de kwartfinales te halen.

De finale van het WK wordt op 2 november gespeeld.

Japanse fans vieren feest op de tribune. (Foto: Pro Shots)