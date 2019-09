Ruth Chepngetich heeft zaterdag onder snikhete omstandigheden de marathon gewonnen op de WK atletiek in Doha. De wedstrijd begon een minuut voor middernacht bij een temperatuur van 32 graden en een luchtvochtigheidspercentage van 75.

Chepngetich kwam na 2.32,43 als eerste over de finish. Van de 69 gestarte vrouwen haalden slechts 41 vrouwen de eindstreep.

De andere wedstrijden van het WK vinden in het Khalifa International Stadium plaats, waar de temperatuur met airconditioning behaaglijk wordt gehouden. De marathon vond midden in de nacht plaats, om de atletes niet aan de hitte bloot te stellen. Overdag wordt het in Doha zo'n 40 graden.

De 25-jarige Chepngetich bleef met haar tijd in Doha ruim een kwartier boven haar persoonlijk record, dat ze in januari van dit jaar liep in Dubai.

Titelverdediger Rose Chelimo uit Bahrein liep naar het zilver. Het brons ging voor de 39-jarige Helalia Johannes uit Namibië. Er deden geen Nederlandse vrouwen mee.