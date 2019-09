Kiran Badloe heeft vrijdag zijn leidende positie bij het WK windsurfen in het Italiaanse Torbole behouden. De Flevolander plaatste zich net als Dorian van Rijsselberghe, die derde staat in het klassement, voor de afsluitende medalrace.

Badloe veroverde donderdag de leiding en kwam in de negende race als derde over de finish, één plek achter Van Rijsselberghe. Op de voorlaatste dag van het WK werd slechts één race afgewerkt, omdat er in de middag te weinig wind stond om nog te kunnen starten.

"We hadden graag weer een één-tweetje gevaren, maar het werd een twee-drietje", zei Badloe. "Het zag er even naar uit dat er in de middag ook nog een windje kwam, maar dat mocht niet zo zijn. Het was absoluut de juiste beslissing om ons niet meer te laten varen."

De 25-jarige Badloe staat nu op 24 punten en is daarmee al zeker van een medaille. Zijn voorsprong op de Franse nummer twee Pierre Le Coq bedraagt vijf punten. Van Rijsselberghe bezet met 39 punten de derde plaats en kan in theorie ook nog de wereldtitel pakken.

"Ik sta momenteel op een eerste plek, maar het staat super dicht bij elkaar met de punten", aldus Badloe. "De Fransman kan nog heel makkelijk winnen en Dor (Dorian van Rijsselberghe, red.) ook nog. Als alles goed voor hem valt, kan het voor hem ook nog, dus het is verre van over nu."

Nederlanders strijden om olympisch ticket

De twee Nederlanders zijn verwikkeld in een onderlinge strijd om het enige Nederlandse ticket voor de Olympische Spelen van volgende zomer in Tokio. De windsurfer die het beste presteert op de WK's van 2018, 2019 en 2020, mag naar de Japanse hoofdstad afreizen.

De dertigjarige Van Rijsselberghe deed in 2012 en 2016 mee aan de Olympische Spelen en veroverde zowel in Londen als in Rio de Janeiro goud. Badloe is de regerend Europees kampioen windsurfen.

Het WK windsurfen wordt zaterdag op het Gardameer afgesloten met de medalrace.