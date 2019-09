Lilian de Geus begint zaterdag als nummer twee van het klassement aan de medaillerace van het WK windsurfen. Ze raakte vrijdag de leiding kwijt bij het evenement op het Italiaanse Gardameer.

De Geus noteerde in de drie races een 1e, 2e en een 23e plek. Daardoor moest ze de leiding afstaan aan de Chinese Lu Yun-xiu, die met een voorsprong van zes punten aan de laatste dag van het WK begint.

"Mijn eerste race was er een uit het boekje en mijn tweede ging ook supergoed. Mijn laatste race was helaas heel slecht", zegt De Geus. "Daar baal ik nog steeds van. Het had echt de perfecte dag kunnen worden, maar dat is niet gelukt."

De 27-jarige De Geus zal zaterdag drie plaatsen hoger dan Lu moeten eindigen om haar wereldtitel te prolongeren. De Israëlische Katy Spychakov heeft met twee punten achterstand op De Geus ook nog kans op de eindzege.

"Het zal heel spannend worden en dat kan ook wel weer leerzaam zijn", blikt ze vooruit op de medaillerace. "Er zijn maar tien finalisten, dus daardoor is de start ook iets makkelijker en kan je met je snelheid al gauw goed voorin liggen."

De Geus is al geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Bij de mannen hopen Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe deze week in Italië een ticket te verdienen. Zij komen later op vrijdag in actie.