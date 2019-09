De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag de vierde nederlaag op de World Cup geleden. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison verloor in het Japanse Osaka in vier sets van titelverdediger China: 19-25, 16-25, 25-21 en 19-25.

Nederland is pas het tweede land op de World Cup dat een set weet te veroveren tegen China, dat in de voorgaande vier ontmoetingen met Oranje ook al aan het langste eind trok. Ting Zhu was met 22 treffers goud waard voor de Aziatische formatie.

De ontmoeting met China was voor Nederland de negende wedstrijd op de World Cup. Eerder werd al verloren van Rusland, de Verenigde Staten en Servië, terwijl de ploeg van Morrison afrekende met Argentinië, Kenia, Brazilië, Kameroen en Zuid-Korea.

Door die resultaten staat Nederland op de vijfde plek met zestien punten, tien minder dan koploper China. Ook de VS (twintig punten), Rusland (negentien punten) en Brazilië (achttien punten) staan nog boven Oranje. Er doen in totaal twaalf landen mee aan de World Cup, de nummer één verzekert zich van de wereldbeker.

Voor Nederland staan er nog twee wedstrijden op het programma. Oranje wacht zaterdag een krachtmeting met de Dominicaanse Republiek (nummer acht) en een dag later wordt de World Cup afgesloten met een wedstrijd tegen gastland Japan.

Het toernooi in Japan geldt voor Nederland als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat in januari op het programma staat. De volleybalsters krijgen daar een tweede kans op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio.