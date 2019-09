Nederland gaat zich samen met Duitsland kandidaat stellen voor de organisatie van het WK in 2025. Dat maakt het Nederlands Handbal Verbond (NHV) vrijdag bekend.

In februari volgend jaar maakt de internationale bond IHF bekend waar het eindtoernooi zal plaatsvinden. Eerder maakte Servië al kenbaar het toernooi te willen huisvesten.

"We zijn ervan overtuigd dat een WK in onze landen een fantastische kans voor de internationale handbalfamilie kan zijn", zeggen voorzitters Andreas Michelmann (DHB) en Tjark de Lange (NHV) in een verklaring.

Volgens De Lange is de sport in Nederland groeiende. "Handbal staat volop in de belangstelling. Onze nationale selecties bij de dames, heren én jeugd behalen aansprekende internationale successen en de deelname van vooral jonge handballers aan de breedtesport groeit."

Met de mede-organisatie van het WK moet een volgende stap worden gezet. "Dit past in onze strategie om handbal voor een breed publiek te etaleren", zegt De Lange.

Handbalsters behoren tot wereldtop

Duitsland organiseerde in 2017 nog het WK, dat 237.263 toeschouwers trok. Oranje legde daar beslag op de derde plek.

De Nederlandse handbalvrouwen behoren tot de wereldtop, met ook zilver op het WK 2015, zilver op het EK 2016 en brons op het WK 2018. Op de Olympische Spelen van 2016 greep Oranje met een vierde plek net naast de medailles.

Het WK van 2019 wordt tussen eind november en medio december in Japan gehouden. Nederland speelt in groep A tegen Slovenië, Angola, Cuba, Servië en Noorwegen.

Twee jaar later fungeert Spanje als gastheer voor het WK en in 2023 zullen Denemarken, Noorwegen en Zweden het toernooi samen organiseren.