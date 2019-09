De Nederlandse handbalsters zijn donderdag goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar. In Eindhoven werd Oostenrijk met 32-24 verslagen.

Oranje had het lang lastig, ook al domineerde het een groot gedeelte van de wedstrijd. Na een 13-13-ruststand liep de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, die onder anderen Estavana Polman moest missen, na rust uit.

Normaal gesproken is plaatsing voor het EK geen probleem voor Nederland, dat favoriet is in een poule met naast Oostenrijk ook Spanje en Griekenland. De eerste twee gaan naar het EK.

Griekenland is zondag in Athene de volgende tegenstander. De derde, vierde, vijfde en zesde speelronde zijn pas in maart en mei volgend jaar. Het EK is in december 2020 in Denemarken en Noorwegen.

De EK-kwalificatiereeks wordt onderbroken door het WK van eind dit jaar in Japan, waar Oranje in de groepsfase tegenover Noorwegen, Slovenië, Servië, Angola en Cuba staat.

De Nederlandse handbalsters zijn de laatste jaren succesvol, want er werd op het WK zilver (2015) en brons (2017) gepakt. Ook op de EK's van 2016 (zilver) en 2018 (brons) eindigde Oranje op het podium.