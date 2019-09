Lilian de Geus gaat ook na de derde dag van de WK windsurfen aan de leiding in de RS:X-klasse. Ze eindigde donderdag in Italië als 21e in de enige race van de dag.

Door slechte weersomstandigheden moesten de windsurfsters lang wachten en werd uiteindelijk besloten om slechts één race te houden. Ondanks haar 21e plek leidt De Geus in het klassement met 29 punten.

"Het was een heel lange dag wachten voor ons, zowel op de kant als op het water. Uiteindelijk hebben ze er toch nog een race uit kunnen persen, maar het was voor mij echt een heel lastige race", aldus de 27-jarige De Geus.

"Ik ben blij dat ik eerder nog niet zo'n slechte aftrek heb gevaren, waardoor ik deze race kan aftrekken, maar het ging niet super vandaag. Ik hoop dat we morgen wel gewoon weer goede en lekkere noordenwind hebben, waar alle opties nog openliggen en we gewoon drie mooie potten kunnen varen."

In tegenstelling tot landgenoten Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe, die eerder op donderdag al in actie kwamen, staat er voor De Geus geen olympisch ticket op het spel. Ze heeft zich al geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De WK windsurfen duurt nog tot en met zaterdag. In de strijd om het goud heeft De Geus voorlopig de grootste concurrentie van de Italiaanse Giorgio Speciale (31 punten) en de Israëlische Katy Spychakov (32 punten).