Raymond van Barneveld wil op het komende WK darts afscheid nemen als professioneel darter. De 52-jarige Hagenaar staat er goed voor met het oog op plaatsing voor het toernooi in december in Londen. Een overzicht van wat Van Barneveld precies moet doen om kwalificatie af te dwingen voor het WK.

1. Top 32 Order of Merit

De top 32 van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darts) plaatst zich automatisch voor het WK. De kans is klein dat Van Barneveld daarin staat na het laatste rankingtoernooi, de Players Championship Finals eind november. Hij bezet op dit moment de 34e plaats, maar omdat hij zich niet wist te kwalificeren voor de World Grand Prix, het EK en waarschijnlijk ook de Grand Slam of Darts, verliest hij de komende tijd aardig wat geld (de Order of Merit is gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar). Hij zakt in dat geval ook wat plekken op de Order of Merit.

2. Top 32 Pro Tour Order of Merit

Ook de top 32 van de Pro Tour Order of Merit (de ranglijst van de Players Championships en Euro Tour-toernooien) plaatst zich automatisch voor het WK. De kans is behoorlijk groot dat Van Barneveld daar wél in staat na het laatste toernooi dat daarvoor meetelt, Players Championship 30 halverwege oktober. Hij is op dit moment weliswaar terug te vinden op de 46e plaats, maar staat eigenlijk 14e, omdat de Pro Tour Order of Merit na de Players Championship Finals geschoond wordt en er dus spelers uit worden gehaald die ook al een plekje hebben bemachtigd in de top 32 van de Order of Merit.

Raymond van Barneveld dit jaar tijdens zijn walk-on bij de Premier League-speelronde in Ahoy. (Foto: Pro Shots)

3. Kwalificatietoernooi in Leeuwarden

Mocht Van Barneveld niet in de top 32 van de Order of Merit en ook niet in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit terechtkomen, dan moet hij op zaterdag 19 oktober meedoen aan een kwalificatietoernooi in Leeuwarden om plaatsing af te dwingen voor het WK. Deze is bedoeld voor alle spelers uit de Benelux (Nederland, België en Luxemburg), ook voor diegenen die niet in het bezit zijn van een Tour Card van de PDC. Van Barneveld strijdt in dat geval waarschijnlijk met tegenstanders als Christian Kist, Jan Dekker en Dirk van Duijvenbode om slechts één ticket voor het WK.

4. PDPA Qualifier in Wigan

Mocht Van Barneveld niet in de top 32 van de Order of Merit en de Pro Tour Order of Merit terechtkomen én ook niet het kwalificatietoernooi in Leeuwarden winnen, dan is op maandag 25 november de PDPA Qualifier in Wigan zijn laatste mogelijkheid om plaatsing af te dwingen voor het WK. Deze is bedoeld voor alle spelers die in het bezit zijn van een Tour Card van de PDC. Daarop vallen twee of drie tickets te verdienen voor het WK. Jamie Lewis plaatste zich twee jaar geleden via de PDPA Qualifier voor het WK en bereikte daarop en passant knap de halve finales, waarin hij verloor van Phil Taylor.

Van Barneveld maakte na zijn overstap in 2007 van de BDO (waarbij hij vier keer wereldkampioen werd) naar de PDC vooralsnog dertien keer zijn opwachting op het WK. Hij veroverde bij zijn debuut in 2007 de wereldtitel na een thriller tegen Taylor, maar kwam sindsdien nooit voorbij de halve finales (2010, 2013, 2015, 2016 en 2017).