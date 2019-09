Judoka Rafaela Silva, regerend olympisch kampioene in de categorie tot 57 kilogram, heeft haar gouden medaille van de pan-Amerikaanse Spelen moeten inleveren. De Braziliaanse wordt verdacht van dopinggebruik.

De 27-jarige Silva testte in augustus positief op het astmamedicijn fenoterol. Ze beweert onschuldig te zijn, maar de organisatie van de pan-Amerikaanse Spelen besloot donderdag toch haar resultaat te schrappen.

Volgens Silva is de fenoterol in haar lichaam terechtgekomen na contact met de baby van collega-judoka Flavia Rodrigues. "Die heeft astma en krijgt daarvoor medicijnen. Ik heb de baby voor het laatst gezien op 4 augustus, vijf dagen voor de positieve test", beweerde Silva vorige week op een persconferentie.

De topjudoka veroverde in 2016 bij de Olympische Spelen in haar geboorteplaats Rio de Janeiro goud in de categorie tot 57 kilogram en hoopt die titel volgende zomer in Tokio te verdedigen. In 2013 kroonde Silva zich tot wereldkampioen in die gewichtsklasse.

Bij de wereldkampioenschappen van dit jaar in Tokio veroverde Silva brons. Het is niet bekend of haar positieve dopingtest gevolgen heeft voor haar derde plek op de WK en of haar een schorsing te wachten staat.