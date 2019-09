Kiran Badloe is donderdag op de WK windsurfen in het Italiaanse Torbole naar de eerste plek in het klassement gestegen. Dorian van Rijsselberghe klom eveneens in de rangschikking en staat nu derde in de RS:X-klasse.

De twee Nederlanders, die donderdag door het begin van de final series voor het eerst dit WK samen in één vloot zaten, eindigden in twee van de drie races als eerste en tweede. Van Rijsselberghe won de tweede wedstrijd en Badloe kwam in de derde race als eerste binnen.

"We hebben vandaag de eerste dag in de goldfleet gevaren, met alle goede jongens bij elkaar. Dat vind ik altijd veel fijner dan met de hele vloot, waar het onderlinge niveauverschil heel groot is", zei Van Rijsselberghe, die in de eerste race zesde werd.

Badloe klom dankzij zijn prestaties een plek en lost de Fransman Pierre Le Coq af aan kop van het klassement. Hij heeft nu 21 punten, twee minder dan Le Coq en zestien minder dan tweevoudig wereldkampioen en titelverdediger Van Rijsselberghe.

Strijd om olympisch ticket

De twee Nederlanders zijn verwikkeld in een onderlinge strijd om het enige Nederlandse ticket voor de Olympische Spelen van volgende zomer in Tokio. De windsurfer die het beste presteert op de WK's van 2018, 2019 en 2020, mag naar de Japanse hoofdstad afreizen.

"We lopen elkaar lekker te jennen op het water en werken ontzettend hard om elkaar gewoon te verslaan, maar wel op een leuke manier", vertelt Badloe. "En dat maakt racen echt superleuk."

De dertigjarige Van Rijsselberghe deed in 2012 en 2016 mee aan de Olympische Spelen en veroverde zowel in Londen als in Rio de Janeiro goud. Badloe is de regerend Europees kampioen windsurfen.

De WK windsurfen duurt nog tot en met zaterdag, als de medalrace op het programma staat. Vrijdag worden er eerst nog drie races afgewerkt.