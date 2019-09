Op de eerste dag van de WK atletiek komen drie Nederlanders in actie in het Khalifa International Stadium in Doha. De vrijdag wordt afgesloten met de nachtelijke marathon voor vrouwen door de straten van de Qatarese hoofdstad.

De eerste Nederlander die in actie komt op de WK is Killiana Heymans, die haar debuut maakt op een groot toernooi. De 22-jarige Nederlands kampioene polsstokhoogspringen zal haar persoonlijk record (4,51 meter) moeten verbeteren om kans te maken op een plek in de finale op zondag.

Op de 100 meter voor mannen is Taymir Burnet de enige Nederlandse troef, omdat routinier Churandy Martina zich individueel niet geplaatst heeft voor de WK. Burnet moet zich eerst in de voorronde zien te plaatsen voor de series. Martina komt, net als Burnet, later dit toernooi wel in actie op de 4x100 meter estafette.

De halve finales en de finale van de 100 meter, het koningsnummer van de atletiek, staan zaterdag op het programma. Bij afwezigheid van Usain Bolt, die twee jaar geleden stopte, is de Amerikaan Christian Coleman de favoriet voor goud.

Nick Smidt loopt vrijdag de 400 meter horden. De 22-jarige WK-debutant pakte eerder dit jaar zilver op de EK onder 23 in het Zweedse Gävle.

Het Khalifa International Stadium is voorzien van airconditioning. (Foto: Pro Shots)

Temperatuur boven de 30 graden tijdens marathon

De dag wordt afgesloten met de marathon voor vrouwen, die vanwege de hitte in Doha pas om 23.59 uur (plaatselijke tijd) van start gaat. Overdag is het bijna 40 graden en de verwachting is dat het tijdens de marathon iets boven de 30 graden zal zijn.

In tegenstelling tot de marathonlopers hebben de atleten in het stadion geen last van de hitte, omdat er airconditioning is.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.



Volledig programma vrijdag 26 september

15.30 uur: Kwalificatie verspringen mannen

15.30 uur: Voorronde 100 meter mannen (Burnet)

15.40 uur: Kwalificatiegroep A kogelslingeren vrouwen

16.10 uur: Series 800 meter vrouwen

16.30 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen vrouwen (Heymans)

17.05 uur: Series 100 meter mannen (Burnet)

17.10 uur: Kwalificatiegroep B kogelslingeren vrouwen

17.40 uur: Kwalificatie hoogspringen vrouwen

18.00 uur: Series 3000 meter steeplechase vrouwen

18.25 uur: Kwalificatie hinkstapspringen mannen

18.55 uur: Series 5.000 meter mannen

19.30 uur: Series 400 meter horden mannen (Smidt)

22.59 uur: Marathon vrouwen