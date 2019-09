Kiki Bertens rekent er na haar nederlaag in de derde ronde van het WTA-toernooi in Wuhan niet op dat ze volgende week in Peking wel ver kan komen. De Wateringse speelt in de Chinese hoofdstad haar laatste toernooi van haar tour door Azië.

"Of er extra verwachtingen zijn in Peking? Nee, niet echt. Mijn niveau laat dat nu niet toe. Ik speel gewoon niet heel goed, dus dan kan ik ook niet veel van mijzelf verwachten", zei Bertens woensdag tegen FOX Sports. "Ik moet mij gewoon weer zo goed mogelijk voorbereiden op het volgende toernooi en daar weer alles geven."

Eerder op woensdag verloor de Nederlandse in de derde ronde in Wuhan van Aryna Sabalenka. De 27-jarige Bertens moest na een partij van anderhalf uur haar meerdere erkennen in de Wit-Russische: 1-6 en 6-7 (9).

Volgens Bertens was het duel met Sabalenka vanaf 1-5 in de tweede set pas echt een wedstrijd. "Zij speelde erg goed, maar ik haalde totaal mijn niveau niet. Daarna miste zij net een paar ballen en kwam ik er wat beter in. Ik wist er alsnog een wedstrijd van te maken, maar het is jammer dat ik die tweede set niet wist te pakken."

Door haar uitschakeling in Wuhan gaf Bertens haar teleurstellende resultaten van de laatste weken in Azië een vervolg. In zowel Zhengzhou als Osaka ging de Nederlandse direct onderuit. Sinds de US Open heeft ze pas één wedstrijd gewonnen.

Kiki Bertens won tijdens haar tour door Azië pas één duel. (Foto: Getty Images)

Bertens vol in de race voor WTA Finals

Bertens moet de komende weken alles op alles zetten om een ticket voor de WTA Finals (28 oktober tot 3 november) te veroveren. Ze bezet momenteel de tiende positie op de jaarranglijst en alleen de beste acht tennissters mogen meedoen aan het eindejaarstoernooi.

Het WTA-toernooi in Peking, een van de vier Premier Mandatory-toernooien, begint voor Bertens maandag of dinsdag met een partij in de eerste ronde. Haar tegenstander is nog niet bekend. Vorig jaar haalde ze de achtste finales in de Chinese hoofdstad.

Coach Raemon Sluiter, die de afgelopen toernooien fysiek niet aanwezig was om Bertens te helpen, zal er ook in Peking niet bij zijn. "Ik ga naar Peking met Elise Tamaëla. We maken deze trip samen af. Anders zou Raemon wellicht voor één dag moeten overkomen."