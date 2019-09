Kiran Badloe bezet na de eerste dag van de WK windsurfen in het Italiaanse Torbole de tweede positie. Dorian van Rijsselberghe staat elf plekken lager dan zijn landgenoot en concurrent voor het olympische ticket in de RS:X-klasse.

Badloe sloot de openingsdag aanvankelijk af op de zesde plaats, maar tekende met succes protest aan tegen zijn elfde plaats in de derde en laatste race die op dinsdag werd afgewerkt, omdat er bij de start een aanvaring had plaatsgevonden.

De jury wees Badloe na toekenning van het protest de vierde plaats toe. De Nederlander was in de andere races als zevende en als eerste geëindigd. Met dertien punten moet hij alleen de Franse klassementsleider Pierre Le Coq (tien punten) boven zich dulden.

Van Rijsselberghe eindigde zowel de eerste als de derde race als derde, maar verspeelde een goede score in de tweede wedstrijd. De tweevoudig olympisch kampioen in de RS:X-klasse (2012 en 2016) finishte slechts als 29e en staat overall op de dertiende positie.

De dertigjarige Van Rijsselberghe maakte in augustus op het olympische testevent in Tokio zijn rentree, nadat de windsurfer bijna twee maanden niet in actie kon komen door een elleboogblessure. Het testevent gold als generale repetitie voor de WK.

Van Rijsselberghe titelverdediger in Italië

Van Rijsselberghe kroonde zich vorig jaar in het Deense Aarhus tot wereldkampioen in de RS:X-klasse en is zodoende titelverdediger in Italië. Het de tweede wereldtitel voor de Texelaar, die zich in 2011 voor het eerst de beste van de wereld mocht noemen. Badloe eindigde op de vorige WK als tweede.

"In mijn hoofd zit het goed. Ik hoop hier in de top drie te eindigen en het zou mooi zijn als Kir en ik weer met z’n tweeën op dat podium komen", zegt Van Rijsselberghe na de eerste dag van de WK.

Nederland mag volgende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio slechts één windsurfer afvaardigen en Van Rijsselberghe en Badloe strijden om dat enige ticket. De windsurfer die het beste presteert op de WK's van 2018, 2019 en 2020, mag naar Tokio.