De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag de derde nederlaag geleden bij de World Cup in Japan. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was niet opgewassen tegen Rusland: 3-0.

De setstanden waren 26-24, 25-18 en 25-20 in het voordeel van de nummer vijf van de wereld. Oranje bezet de negende plaats op de mondiale ranking en verloor eerder van de Verenigde Staten en Servië, net als Rusland toplanden.

Er werd gewonnen van Argentinië, Kenia, Brazilië, Kameroen en Zuid-Korea, wat betekent dat Nederland zestien punten heeft en vierde staat. China (23 punten), de VS (twintig) en Rusland (negentien) staan er beter voor. De nummer één pakt de wereldbeker.

Oranje speelt nog drie wedstrijden in de wereldbeker. Vrijdag wacht het sterke China, zaterdag wordt tegen de Dominicaanse Republiek aangetreden en zondag is Japan de laatste opponent.

Bondscoach Jamie Morrison zag dat zijn ploeg het moeilijk had met de sterke Russinnen. (Foto: FIVB)

Nederland verliest initiatief aan Rusland

Aanvankelijk zag het er dinsdag goed uit voor de volleybalsters tegen Rusland, want de ploeg van coach Morrison had het initiatief in de eerste set en bouwde een 18-12-voorsprong op. In de slotfase ging het toch mis.

Gesterkt door de setwinst stoomden de Russinnen door in de tweede set, waarin Oranje vanaf het begin op achterstand stond en het gaatje niet dicht kreeg. In set drie ging het lang gelijk op, maar bleek Rusland eveneens over de langste adem te beschikken.

Het toernooi in Japan geldt voor Nederland als opwarmer voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van januari. De volleybalsters krijgen daar een tweede kans op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.