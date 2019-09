Epke Zonderland is maandag door bondscoach Bram van Bokhoven opgenomen in de Nederlandse selectie voor de WK turnen. De Fries had twee weken geleden nog last van zijn bijholtes en twijfelde toen over deelname in Stuttgart, maar is dus hersteld.

Naast Zonderland, die vorig jaar in Qatar voor de derde keer wereldkampioen op rekstok werd, bestaat de selectie uit Michel Bletterman, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt.

Door pijn op zijn voorhoofd en rondom zijn neus kon Zonderland niet het gewenste trainingsprogramma afwerken. Afgelopen weekend doorstond hij in Heerenveen de laatste test tijdens een interland.

Zonderland heeft vaker last gehad van zijn bijholtes en werd er in 2015 aan geopereerd. In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar hij door een val geen medaille pakte, keerde de kwaal terug. Begin deze maand kreeg hij opnieuw klachten.

De doelstelling van de Nederlandse mannenploeg op de WK is om zich te kwalificeren voor de landenwedstrijd bij de Spelen van volgend jaar in Tokio. Daarvoor moet Oranje bij de beste twaalf landenteams eindigen. "Het samenstellen van het team was niet gemakkelijk, maar ik heb er vertrouwen in dat we met dit team onze doelstelling kunnen behalen", zegt Van Bokhoven.

Sanne Wevers is hersteld van een chronische heupblessure. (Foto: Pro Shots)

Van blessure herstelde Sanne Wevers ook naar WK

Bij de dames wordt Nederland in Stuttgart vertegenwoordigd door Lieke en Sanne Wevers, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman. De reserveturnster wordt door bondscoach Gerben Wiersma na de podiumtraining bekendgemaakt.

Wevers kwam door een chronische heupblessure sinds november vorig jaar nauwelijks in actie. Eerder deze maand maakte ze haar rentree bij een turninterland in Heerenveen, waar Nederland te sterk was voor Zwitserland, Spanje en Hongarije.

De WK turnen vinden van 4 tot en met 13 oktober plaats. De Nederlandse vrouwenploeg komt op 5 oktober in actie en de mannenploeg twee dagen later.