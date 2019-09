De Nederlandse volleybalsters hebben maandag bij de World Cup in Japan hun vijfde zege geboekt. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was met 3-1 (25-19, 21-25, 25-22 en 25-23) te sterk voor Zuid-Korea.

Mede door de overwinning staat Nederland derde in de stand om de wereldbeker, met zestien punten uit zeven wedstrijden. De Verenigde Staten en China hebben een punt meer en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

In totaal doen twaalf landen mee aan de World Cup en alle landen spelen een keer tegen elkaar. Oranje verloor al van Servië en de Verenigde Staten en boekte zeges op Kenia, Brazilië, Argentinië en Kameroen.

Nederland kan bij de wereldbeker geen ticket verdienen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Het toernooi is een opwarmer voor het olympisch kwalificatietoernooi dat in januari op het programma staat. Op de Spelen drie jaar geleden in Rio de Janeiro eindigde Oranje als vierde.

Na een eenvoudige 3-0-overwinning zondag op Kameroen, had Oranje het maandag in Toyama veel lastiger met Zuid-Korea, dat negende staat op de wereldranglijst. Nederland is de mondiale nummer zeven.

Celeste Plak kwam in de eerste set in het team. (Foto: Pro Shots)

Rusland volgende tegenstander van Oranje

Met Britt Bongaerts, Anne Buijs, Marrit Jasper, Yvon Belien, Juliet Lohuis, Lonneke Slöetjes en libero Myrthe Schoot in het team kwam Oranje in het eerste bedrijf met 13-16 achter, maar mede door het inbrengen van Celeste Plak en Laura Dijkema werd de set alsnog gepakt (25-19).

In de tweede set ging het lang gelijk op. Bij 21-23 had Zuid-Korea een kleine voorsprong te pakken en die gaf het niet meer uit handen (21-25). Vervolgens was ook de derde set spannend. Op 22-18 maakten de Koreaanse vrouwen drie punten op rij, maar daarna was Oranje toch weer de sterkste (25-22).

Het binnenhalen van de vierde set en daarmee de winst, dankte Oranje opnieuw aan een sterkte eindsprint. Na een stand van 22-22 was Nederland net iets beter, mede door punten van Jasper en Lohuis (25-23).

Dinsdag zal Oranje opnieuw flink aan de bak moeten, want dan is Rusland de tegenstander. De Russische vrouwen staan vijfde op de wereldranglijst.