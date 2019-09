De Nederlandse honkballers hebben zich nog niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. De ploeg eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië als tweede achter Israël, dat voor het eerst naar de Spelen mag.

Israël won eerder dit toernooi met 8-1 van 'Team Kingdom of the Netherlands' en hield Oranje daarom onder zich in de stand. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen krijgt volgend jaar een laatste kans op een ticket tijdens een intercontinentaal kwalificatietoernooi in Taiwan.

Oranje had zondag nog een heel kleine kans om het OKT te winnen. Dan moest het zelf van Italië winnen, terwijl Israël van Zuid-Afrika moest verliezen. Oranje voldeed aan zijn opdracht door Italië met 8-3 te verslaan, maar Israël had geen kind aan Zuid-Afrika: 11-1.

De tweede plaats op het OKT was wel een vereiste om als enige Europese land naar Taiwan te mogen, waar vermoedelijk in maart nog één ticket op het spel staat. Oranje strijdt in dat toernooi tegen vijf andere landen.

Oranje neemt pas laat afstand

Oranje had het lang lastig met Italië, dat vorige week in de EK-finale nog met 5-1 werd verslagen. Pas in de negende inning liep Nederland weg bij de Italianen.

Starter Orlando Yntema stond in de derde inning een run toe, maar Oranje maakte die achterstand in de vierde inning ongedaan. Kalian Sams sloeg Dwayne Kemp binnen, waarna Yurendell de Caster met een honkslag voor het tweede punt zorgde. Sharlon Schoop sloeg vervolgens Sams en Sicnarf Loopstok binnen.

Italië kwam in de zesde inning met een homerun met één man op de honken terug tot 4-3. Dat bleek het einde van de partij voor Yntema. De 'relievers' hielden die voorsprong vervolgens in stand en kregen in de negende inning hulp van de slagmannen.

Eerste bracht Schoop na een wilde worp de stand op 5-3, waarna Ademar Rifaela met een tweehonkslag Roger Bernadina liet scoren. Met een honkslag zorgde Sams ervoor dat ook Hendrik Clementina en Rifaela over de thuisplaat kwamen. Italië kwam vervolgens niet meer terug.