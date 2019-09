Marc Márquez heeft zondag een reuzenstap gezet naar zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. De Spanjaard boekte bij de Grand Prix van Aragón zijn achtste seizoenszege en kan over twee weken kampioen worden in Thailand.

Honda-rijder Márquez had zich in zijn vaderland Spanje al als snelste gekwalificeerd en deelde het podium met Andrea Divizioso van Ducati (tweede) en Jack Miller, die eveneens op een Ducati rijdt.

Eerder dit seizoen was de 26-jarige Márquez de beste bij de Grands Prix van Argentinië, Spanje, Frankrijk, Catalonië, Duitsland, Tsjechië en San Marino. Met nog vijf races te gaan is zijn voorsprong in de WK-stand op nummer twee Dovizioso 98 punten.

Een overwinning bij de Grand Prix van Thailand op 6 oktober volstaat voor Márquez om zijn wereldtitel veilig te stellen en daarmee zijn dominantie in de zwaarste raceklasse voort te zetten.

De Spanjaard veroverde zijn eerste titel in 2013 - zijn debuutseizoen in de MotoGP - en was ook de beste in 2014, 2016, 2017 en 2019. Eerder werd Márquez al wereldkampioen in de 125 cc en Moto2.

Top 10 WK-stand MotoGP 1. Marc Márquez (Honda) - 300 punten

2. Andrea Dovizioso (Ducati) - 202

3. Alex Rins (Suzuki) - 156

4. Danilo Petrucci (Ducati) - 155

5. Maverick Viñales (Yamaha) - 147

6. Valentino Rossi (Yamaha) - 137

7. Fabio Quartararo (Yamaha) - 123

8. Jack Miller (Ducati) - 117

9. Cal Crutchlow (Honda) - 98

10. Franco Morbidelli (Yamaha) - 80

Marc Márquez deelde het podium in Aragón met Andrea Dovizioso (links) en Jack Miller (rechts). (Foto: Pro Shots)