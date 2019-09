De Nederlandse volleyballers zijn op het Europees kampioenschap gestrand in de achtste finales. In Apeldoorn was Duitsland zaterdag met 3-1 (25-17, 25-22, 30-32, 25-22) te sterk.

Nederland bereikte de knock-outfase door als tweede te eindigen in groep D. Van Estland (3-1), Montenegro (3-0) en Oekraïne (3-0) werd gewonnen, Polen (0-3) en Tsjechië (2-3) waren te sterk.

De achtste finale tegen Duitsland, dat derde was geworden in groep B, begon moeizaam voor Oranje. Pas in de tweede set vond de ploeg van bondscoach Roberto Piazza het juiste ritme, maar aan het eind werd een 21-20-voorsprong uit handen gegeven.

Door het winnen van de derde set, waarin zes matchpoints werden weggewerkt, knokte Nederland zich alsnog terug in de wedstrijd. Duitsland, dat op de wereldranglijst twaalf plaatsen lager staat dan Nederland (15 om 26) trok in de spannende vierde set echter alsnog aan het langste eind.

Het EK volleybal wordt dit jaar in vier landen gehouden. Buiten Nederland wordt er ook gespeeld in België, Frankrijk en Slovenië.

Volleyballers beter dan op vorige EK

Met een plaats in de kwartfinale heeft Oranje zich wel verbeterd ten opzichte van het vorige EK van twee jaar geleden, toen de groepsfase het eindstation was. Duitsland schopte het op dat toernooi tot de finale, waarin werd verloren van Rusland.

In 1997 veroverden de Nederlandse volleyballers hun enige Europese titel. In 1993 en 1995 werd de EK-finale verloren.

De volleyballers slaagden er vorige maand niet in om zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. In januari wacht nog een herkansing. Dan wordt er per continent nog één olympisch ticket verdeeld.