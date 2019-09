Raymond van Barneveld is zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van Players Championship 25 in Barnsley. De Zuid-Hollander verloor daarin van het jonge talent Callan Rydz: 4-6.

Van Barneveld pakte nog wel de openingsleg, maar liep daarna telkens achter de feiten aan. Hij kwam na een 1-3- en een 2-5 -achterstand nog wel terug tot 4-5, maar meer zat er uiteindelijk niet in.

'Barney' maakte wel indruk in zijn eerste twee partijen. Hij maakte in de eerste ronde tegen Jonny Clayton (6-5) een 1-5-achterstand ongedaan en haalde in de tweede ronde tegen Brendan Dolan (6-4) een gemiddelde van 104,4 punten per drie pijlen.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter en hij heeft nog een aantal goede prestaties nodig om zich te plaatsen voor het WK in december, waarop hij afscheid hoopt te kunnen nemen.

De 52-jarige routinier kende een zeer matig begin van het jaar, maar hij is de laatste weken weer aardig op weg. Hij bereikte de finale van de New Zealand Darts Masters (geen rankingtoernooi) en een keer de vierde ronde van een Players Championship.

Michael van Gerwen doet niet mee aan Players Championship 25. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen laat de vloertoernooien de laatste tijd regelmatig aan zich voorbij gaan.