Rafaela Silva beweert dat ze onschuldig is, nadat vrijdag bekend werd dat ze een positieve dopingtest heeft afgelegd. De Braziliaanse is regerend olympisch kampioene in de klasse tot 57 kilo.

De 27-jarige Silva testte positief op het middel fenoterol, een astmamedicijn. Ze liep in augustus tegen de lamp, bij de pan-Amerikaanse Spelen.

"Ik ben zuiver en ik zal strijden om mijn onschuld te bewijzen", zei Silva op een persconferentie. "Ik gebruik fenoterol niet, ik ben geen astmapatiënt."

Silva vermoedt dat de stof in haar lichaam terecht is gekomen na contact met een zeven maanden oude baby van een collega judoka. "De dochter van Flavia Rodrigues heeft astma en krijgt daarvoor medicijnen. Ik heb de baby voor het laatst gezien op 4 augustus, vijf dagen voor de positieve test."

Nog niet geschorst in afwachting van uitspraak

Silva is voorlopig niet geschorst, in afwachting van de uitspraak. Ze hoopt komende zomer in Tokio haar olympische titel te verdedigen.

De Braziliaanse groeide op in een favela in Rio de Janeiro en wordt in haar land gezien als een voorbeeld voor arme inwoners van probleemwijken.

In 2013 werd ze wereldkampioen in de klasse tot 57 kilo, dit jaar pakte ze op het WK in Tokio nog brons in de klasse waarin namens Nederland Sanne Verhagen uitkomt.