De Nederlandse honkballers hebben zich vrijdag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Italië hersteld van de nederlaag tegen Israël. Oranje won met 6-2 van Spanje.

De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen ging donderdag nog hard onderuit tegen Israël (1-8), waardoor Oranje een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Japan niet in eigen hand heeft.

Nederland en Spanje troffen elkaar eerder deze maand ook al op het EK. 'Team Kingdom of the Netherlands' won toen met 1-0 en ook nu ging het moeizaam.

Starter Rob Cordemans wierp vijf solide innings, waarin hij alleen in de vijfde inning één punt toeliet.

Oranje sloeg zelf in de derde inning toe. Yurendell Decaster sloeg met een tweehonkslag Hendrik Clementina en Sharlon Schoop over de thuisplaat. John Polonius zorgde vervolgens, met wat hulp van het Spaanse veld, dat ook Decaster kon scoren.

Oranje beslist wedstrijd in zevende inning

In de zevende inning besliste de formatie van 't Hoen de wedstrijd. Op een honkslag van Clementina zorgden Curt Smith en Roger Bernadina voor de punten. Decaster was even later verantwoordelijk voor de 6-1, waarna pitcher Lars Huijer in de laatste inning nog een punt toe moest staan.

Nederland neemt het zaterdag op tegen Zuid-Afrika en sluit het toernooi zondag af tegen Italië. Mocht de Europees kampioen het toernooi niet winnen, dan krijgt de ploeg nog één kans op een kwalificatietoernooi in Taiwan.