Bondscoach Alyson Annan houdt Frédérique Matla voorlopig buiten de trainingsgroep van de Nederlandse hockeysters. De Australische is niet helemaal tevreden over de spits.

De 22-jarige aanvaller van Den Bosch was de afgelopen twee jaar een vaste waarde bij Oranje, onder meer bij het EK van vorige maand in België. Op dat toernooi pakte Nederland de titel, waarmee een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar werd afgedwongen.

"We hebben Frédérique in een persoonlijk gesprek toegelicht dat wij haar de ruimte willen geven om de komende periode te werken aan een aantal punten die ze van ons heeft gekregen", zegt Annan op de website van de bond, zonder in detail te treden.

Matla zag de boodschap van Annan niet aankomen, zegt ze tegen hockey.nl. "Het kwam voor mij echt als een verrassing." De spits erkent dat ze van Annan punten heeft gekregen, die ze moet verbeteren. "We hebben afgesproken dat we die niet naar buiten brengen. Daar houd ik me aan. Maar het is niet dat ik te weinig gescoord heb."

Twee nieuwelingen bij selectie

Volgens Annan betekent de verwijdering uit de 25-koppige trainingsgroep niet dat Matla niet meer hoeft te rekenen op een plek in de selectie van Oranje voor de Spelen in Tokio.

"Ze blijft in beeld", meldt Annan over de 67-voudig international, die in totaal veertig keer trefzeker was voor Oranje. "De selectie blijft open, medio december wordt de trainingsgroep voor de Olympische Spelen samengesteld."

Waar Matla ontbreekt, heeft de bondscoach met Ilse Kapelle en Noor de Baat, allebei speelsters van Amsterdam, twee nieuwelingen opgeroepen. "De komende periode biedt ons de kans van beide speelsters een beter beeld te krijgen."