Japan heeft het WK rugby in eigen land vrijdag geopend met een fraaie zege. In het Tokyo Stadium zagen 50.000 toeschouwers dat het gastland met 30-10 te sterk was voor Rusland.

Het WK wordt voor het eerst in Azië gehouden. Het evenement is eveneens voor het eerst niet in een traditioneel rugbyland. De twintig beste landen ter wereld strijden de komende anderhalve maand om de Webb Ellis Cup.

Het negende WK in de geschiedenis werd vrijdag officieel geopend door de Japanse kroonprins Akishino. Het gastland deed achtmaal eerder mee aan de mondiale eindronde, maar overleefde nooit de groepsfase. Dat lukte Rusland ook niet bij de enige deelname in 2011.

Zondag komt regerend wereldkampioen Nieuw-Zeeland in actie tegen een andere titelkandidaat: Zuid-Afrika. Met Frankrijk-Argentinië en Australië-Fiji staan er nog twee duels op het programma.

Rusland maakt eerste try van toernooi

Het gastland kende een moeizame start, want na een fout in de defensie kon Kirill Golonitskii de eerste try van het toernooi aantekenen. Met een benutte conversie bracht Yuri Kushnarev de Russen vervolgens op een 0-7-voorsprong.

Japan knokte zich terug in de wedstrijd. Mede dankzij twee fraaie try's van Kotaro Matsushima stond het halverwege 12-7.

Rusland kon tot een uur spelen nog enigszins in het spoor blijven van Japan (19-10) maar in de laatste twintig minuten liep de thuisploeg verder uit naar 30-10, onder meer dankzij de derde try van Matsushima.

In groep A spelen verder nog Samoa, Ierland en Schotland. De Ieren en de Schotten nemen het zondag tegen elkaar op in Yokohama. Alleen de beste twee landen van elke poule gaan door naar de knock-outfase.