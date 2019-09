De Nederlandse honkballers zijn op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië tegen een gevoelige en terechte nederlaag aangelopen. Israël was met liefst 8-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen.

Door de nederlaag moet 'Team Kingdom of the Netherlands' hopen dat Israël in het restant van het toernooi nog een nederlaag lijdt. Alleen de winnaar van het toernooi krijgt namelijk een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Op het EK won Oranje nog ruim van Israël (13-4), dat een team heeft samengesteld met veel geboren Amerikanen van Joodse afkomst. Veel van hen hebben ervaring in de Major League, waardoor de ploeg als een geduchte tegenstander gold.

Nederland, dat woensdag nog met 4-1 van Tsjechië won, neemt het vrijdag op tegen Spanje. Daarna wachten nog duels met Zuid-Afrika en Italië. Mocht de Europees kampioen het toernooi niet winnen, dan krijgt de ploeg nog één kans op een kwalificatietoernooi in Taiwan.

Starter Markwell stelt teleur

De grootste schade leed Oranje al in de eerste twee innings. Met name het optreden van de startende werper Diegomar Markwell (39) was teleurstellend. Hij kreeg de eerste twee slagmannen nog wel uit, maar stond daarna vier wijd en een homerun toe. Israël kwam daardoor in de eerste inning al met 2-0 voor.

Kalian Sams verkleinde die achterstand in de tweede inning door met een tweehonkslag catcher Hendrik Clementina over de thuisplaat te helpen, maar Israël liep in de gelijkmakende slagbeurt uit naar 5-1.

Met slechts één man uit in de tweede inning werd Markwell al verlost door bondscoach 't Hoen. Zijn vervanger Tom de Blok stond vervolgens één run toe, waardoor Nederland na twee innings al op een grote achterstand (6-1) stond.

De ploeg wist in het vervolg van de partij maar zelden een man in scoringspositie te krijgen, terwijl Israël daar minder moeite mee had. Die ploeg voegde in de vijfde inning het zevende punt aan de score toe, waarna in de achtste inning ook het achtste punt volgde.