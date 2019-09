De Nederlandse volleyballers moeten het in de achtste finales van het EK opnemen tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza strijdt zaterdag in Apeldoorn om een plek bij de laatste acht.

Oranje speelde woensdag al zijn laatste groepsduel en had zich al geplaatst voor de achtste finales, maar de tegenstander bij de laatste zestien was nog niet bekend. Daarvoor was de Europees kampioen van 1997 afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Polen en Oekraïne, die donderdag werd gespeeld.

Polen was in die ontmoeting met 3-0 te sterk voor Oekraïne. Hierdoor eindigde Nederland met tien punten uit vijf wedstrijden als tweede, achter Polen (vijftien punten) en voor Oekraïne (negen punten).

De formatie van Piazza sloot de groepsfase van het EK in eigen land woensdag af met een 2-3-nederlaag tegen Tsjechië, dat zich als vierde ploeg in groep D plaatste voor de achtste finales. Het thuisland liet in de beslissende set een matchpoint onbenut.

Eerder won Oranje wel van Estland (3-1), Montenegro (3-0) en Oekraïne (3-0). Tegen wereldkampioen Polen werd een kansloze nederlaag (0-3) geleden. Duitsland bereikte als nummer drie in groep B de achtste finales.

Oranje komt verder dan op vorig EK

Met de plek in de achtste finales komt Nederland sowieso verder dan twee jaar geleden op het vorige EK, toen de ploeg in de groepsfase werd uitgeschakeld. In 1997 veroverden de Nederlandse volleyballers hun enige Europese titel en in 1993 en 1995 verloren ze de EK-finale.

Het EK wordt in vier landen gehouden. Naast Nederland zijn België, Frankrijk en Slovenië de andere drie gastlanden. De finale wordt op 29 september in Parijs gehouden.