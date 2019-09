Sifan Hassan hoeft begin volgende maand op de 1.500 meter bij de WK atletiek geen rekening te houden met wereldrecordhoudster Genzebe Dibaba. De 28-jarige Ethiopische kan door een voetblessure niet meedoen in Qatar.

Dibaba had eind augustus na de Diamond League-wedstrijd in Zürich veel pijn in haar rechtervoet. Onderzoek door de Duitse dokter Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt heeft uitgewezen dat ze een scheurtje in de plantaire peesplaat onder haar voet heeft en daardoor niet kan starten bij de WK.

Dibaba is sinds juli 2015 met een tijd van 3.50,07 wereldrecordhoudster op de 1.500 meter. Dat jaar werd ze ook wereldkampioene op die afstand. In 2016 eindigde de Ethiopische bij de Spelen van Rio de Janeiro op de 1.500 meter als tweede achter de Keniaanse Faith Kipyegon.

Hassan werd vijfde in die race, net als in 2017 bij de laatste WK atletiek. De 26-jarige Nederlandse richtte zich de afgelopen jaren vooral op de 1.500 meter, maar weet nog niet zeker of ze in Doha op die afstand zal starten.

Hassan loopt op de WK in ieder geval de 10 kilometer, die op dag twee (28 september) op het programma staat. Daarna maakt ze een keuze tussen de 1.500 meter en de 5.000 meter, omdat beide finales op de voorlaatste dag (5 oktober) worden afgewerkt.

Dibaba heeft met 3.55,47 de op een na snelste seizoenstijd op de 1.500 meter achter haar naam staan. Alleen Hassan (3.55,30) was dit jaar sneller.