De Nederlandse volleyballers hebben woensdag hun laatste wedstrijd in de groepsfase van het EK in eigen land verloren. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging in een thriller met 2-3 onderuit tegen Tsjechië.

Oranje verloor in Amsterdam met 18-25, 25-18, 20-25, 25-22, 14-16 van Tsjechië, dat dertigste staat op de wereldranglijst. Het thuisland was al zeker van een plek in de achtste finales.

Nadat beide ploegen een set naar zich hadden toegetrokken, leek Oranje in het derde bedrijf op weg naar de overwinning. Tsjechië knokte zich echter terug van een 5-10-achterstand en nam een 2-1-voorsprong in sets.

De mondiale nummer vijftien herstelde het evenwicht in de vierde set, waarna de twee landen er in de beslissende set een ware thriller van maakten. Op 14-13 verspeelde de Nederland het eerste matchpoint, waarna de Tsjechen even later wel toesloegen.

Oranje verzekerde zich dinsdag dankzij een overwinning op Estland (3-1) van een plek in de achtste finales. Door de nederlaag tegen Tsjechië eindigt de formatie van Piazza op tien punten in groep D.

De Nederlandse volleyballers vieren een van de gewonnen punten tegen Tsjechië. (Foto: Pro Shots)

Achtste finale Oranje in Apeldoorn of Antwerpen

Nederland speelt zijn achtste finale komende zaterdag in Apeldoorn of Antwerpen. Het is nog onbekend wie de tegenstander is. Daarvoor moet het resultaat van de wedstrijd tussen Polen en Oekraïne, die donderdag tegen elkaar spelen, worden afgewacht.

Met de plek in de achtste finales komt Oranje sowieso verder dan twee jaar geleden op het vorige EK, toen de ploeg in de groepsfase werd uitgeschakeld. In 1997 veroverden de Nederlandse volleyballers hun enige Europese titel en in 1993 en 1995 verloren ze de EK-finale.

Het EK wordt in vier landen gehouden. Naast Nederland zijn België, Frankrijk en Slovenië de andere drie gastlanden. De finale wordt op 29 september in Parijs gehouden.