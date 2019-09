NBA-sterspeler Stephen Curry heeft zijn zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De point guard van de Golden State Warriors kan daarmee zijn olympische debuut maken voor de Amerikaanse basketballers.

"Dat is zeker het plan", laat Curry woensdag weten in een interview met ESPN. "Natuurlijk moet je altijd afwachten of zich blessures of andere problemen voordoen, maar daar denk ik nu niet aan."

De 31-jarige Curry veroverde met 'Team USA' al wel twee wereldtitels, maar nam dus nog nooit deel aan de Spelen. "Dat wil ik graag nog een keer meemaken. Komend jaar moet het dus gebeuren."

Eerder liet Curry al doorschemeren dat hij wilde deelnemen aan de Spelen. "Ik denk dat de sfeer hier geweldig wordt", zei hij in juni tijdens een bezoek aan Tokio. "Ik heb al ervaren hoe het is om op twee WK's voor mijn land te spelen, maar de Olympische Spelen is met niets te vergelijken als ik de verhalen van andere spelers moet geloven."

Drie jaar geleden kon de tweevoudig Most Valuable Player (MVP) in de NBA door een blessure niet meedoen aan de Spelen in Rio de Janeiro. Daar werden de Amerikanen voor de achttiende keer olympisch kampioen.

Stephen Curry verloor vorig jaar met de Golden State Warriors de finale van de NBA. (Foto: Pro Shots)

'We blijven de beste ploeg van de wereld'

Eerder deze maand kwamen de Verenigde Staten op het WK in China echter niet verder dan de zevende plaats, het slechtste WK-resultaat ooit voor de ploeg. De titelverdediger liet zich in de kwartfinales verrassen door Frankrijk.

"Maar we blijven de beste ploeg van de wereld", benadrukt Curry, die al sinds 2009 uitkomt voor de Warriors. "Als iedereen die erin thuishoort, deel uitmaakt van de olympische ploeg, dan vertrouw ik erop dat het volgend jaar goedkomt."

De VS kan volgend jaar in Tokio voor de vierde keer op rij olympisch kampioen worden. De laatste nederlaag op de Spelen leed de ploeg in 2004, toen in de halve finales werd verloren van de latere kampioen Argentinië.

Het nieuwe seizoen in de NBA gaat op 22 oktober van start. Afgelopen jaargang ging Curry met de Warriors in de finale onderuit tegen de Toronto Raptors.