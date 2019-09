Het WK rugby, dat vrijdag van start gaat, vormt het podium voor enkele fysiek indrukwekkende en opvallende spelers. Deze mannen moet je tijdens het mondiale toernooi in Japan in de gaten houden.

De beste: Beauden Barrett (28 jaar, fly-half, Nieuw-Zeeland)

Beauden Barrett werd in 2016 en 2017 door de internationale rugbybond gekozen tot Speler van het Jaar en leek de nieuwe ster te worden nadat een complete generatie 'All Blacks' na de wereldtitel in 2015 afscheid nam. Toch is er ook een hoop kritiek op de spelmaker.

Zo wil hij nog wel eens een eenvoudige kick missen, wat zijn ploegen soms belangrijke punten kost. Dit WK kan de Nieuw-Zeelander bewijzen dat hij wel degelijk goed kan presteren onder druk. Barrett heeft in Japan in de selectie van Nieuw-Zeeland onder anderen steun van zijn twee jongere broers Scott (speelt als lock) en Jordie (speelt als fullback).

De productiefste: Owen Farrell (27 jaar, fly-half/inside centre, Engeland)

Van alle spelers die op het WK actief zijn, heeft Owen Farrell de meeste punten op zijn naam staan namens zijn land. De Engelsman staat met 848 punten in 77 interlands twaalfde op de lijst van meest scorende rugbyers aller tijden en kan met een productief WK de top tien binnenstormen. Van de andere spelers die in Japan in actie komen, komen alleen de Ier Johnny Sexton en de Welshman Leigh Halfpenny (beiden 770 punten) enigszins in de buurt.

De veelzijdige Farrell, die ook als inside centre tot de wereldtop behoort, heeft zijn hoge puntenaantal vooral te danken aan zijn geweldige traptechniek. De 27-jarige 'Faz' neemt bij Engeland standaard de conversies (twee punten waard indien raak) en penalty's (drie punten waard). Daarnaast drukte hij namens 'Red Rose' ook al tien keer de bal achter de lijn voor een try, goed voor vijf punten per keer.

De zwaarste: Ben Tameifuna (28 jaar, prop, Tonga)

Met 153 kilo schoon aan de haak is Ben Tameifuna de zwaarste speler op dit WK. Zelf wijt hij dat aan zijn dienstverband bij Racing 92 in Frankrijk, waar hij naar eigen zeggen niet van de croissants en baguettes kan afblijven.

Tameifuna kwam ter wereld in Nieuw-Zeeland, maar zoals zovelen kwam hij er door de moordende concurrentie bij de 'All Blacks' niet aan te pas. De prop koos voor Tonga, het land waar zijn vader werd geboren en zijn oom Sona Taumalolo ook rugbyinterlands voor speelde.

De meest bijgelovige: Dan Biggar (29 jaar, fly-half, Wales)

Voor de gebruikers van de mobiele app: klik op de tweet om de Biggar shuffle te bekijken.

Wales won dit jaar de Six Nations door al zijn wedstrijden te winnen en daarmee een Grand Slam te behalen. Mede daardoor stootte Wales afgelopen augustus na tien jaar Nieuw-Zeeland van de troon als nummer één van de wereldranglijst. Hoewel Wales inmiddels weer is gezakt naar de vijfde plek, is het dit WK een van de topfavorieten, en Dan Biggar is de man die het land naar de felbegeerde wereldtitel moet leiden.

Biggar staat bekend als een van de best kickende fly-halfs op de internationale velden. Het is echter vooral het ritueel wat hij vlak voor een kick uitvoert dat hem zo opvallend maakt. Om zich volledig te concentreren, gooit Biggar eerst een polletje gras de lucht in om de windrichting te bepalen. Daarna voert hij een reeks bewegingen uit die bekendstaat als de Biggar shuffle of de Biggarena (naar de bekende Macarena-dans), voordat hij uiteindelijk aanlegt.

De snelste: S'busiso Nkosi (23 jaar, winger, Zuid-Afrika)

S'busiso Nkosi is de snelste speler op het WK. Zijn record op de 100 meter is 10,59 seconden, waarmee hij niet ver af zit van de topsprinters in de atletiekwereld. Een leven als sprinter was tijdens zijn schooltijd ook een serieuze carrièreoverweging, maar Nkosi koos uiteindelijk voor het rugby.

Zijn topsnelheid ligt naar verluidt ruim boven de 40 kilometer per uur en dat maakt Nkosi uitermate geschikt voor een positie op de vleugel bij Zuid-Afrika, waar snelheid het grootste wapen is. De 23-jarige winger speelde pas acht interlands namens de 'Springboks', maar was daarin al goed voor zeven try's, waaronder twee in zijn debuutwedstrijd tegen Engeland.

De langste: Rory Arnold (29 jaar, tweede rij, Australië)

Spelers op de tweede rij (de nummers 4 en 5, ook wel bekend als de locks) zijn vaak de langste spelers in een team. De langste van allemaal op dit WK is de Australiër Rory Arnold. Met zijn indrukwekkende lengte van 2.08 meter is hij van cruciaal belang voor de scrum en line-out van de 'Wallabies'. Zijn tweelingbroer Richie is precies even lang, maar werd niet geselecteerd voor het WK.

Overigens bestaat de verdere top tien van langste spelers op dit WK louter uit tweede rijers. Zo torenen ook de Zuid-Afrikanen RG Snyman (2.07 meter), Lood de Jager (2.05) en Eben Etzebeth (2.03) en de Nieuw-Zeelanders Brodie Retallick (2.04) en Sam Whitelock (2.02) hoog boven hun ploeggenoten uit.