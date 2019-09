De Nederlandse honkballers zijn woensdag voortvarend aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) begonnen. In het Italiaanse Parma werd Tsjechië met 4-1 verslagen.

Calten Daal liep al in de eerste inning het eerste punt binnen. In de vierde inning kwamen de Tsjechen langszij, maar in de gelijkmakende slagbeurt werd het 2-1 via Ademar Rifaela. Vervolgens brachten Dwayne Kemp en Jonathan Polonius Oranje in de vijfde inning op een comfortabele 4-1-voorsprong.

Het koninkrijksteam speelt de komende dagen in Italië ook nog tegen Israël, Spanje, Zuid-Afrika en het gastland. De winnaar van het OKT plaatst zich voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, voor de nummer twee van het evenement volgt nog een herkansing in een ander OKT.

Vorige week kroonde Nederland zich voor de 23e keer tot Europees kampioen. Op het EK in Duitsland werd nog met 8-6 verloren van Tsjechië.

Shuruendy Valeriano moest zich woensdag geblesseerd terugtrekken voor het OKT in Italië. Zijn plek in de selectie werd op het laatste moment ingenomen door Randolph Oduber.

Donderdag neemt Oranje het in Parma op tegen Israël. Het duel begint om 20.00 uur.