De internationale judofederatie IJF heeft de Iraanse judobond woensdag voor onbepaalde tijd geschorst. Aanleiding is een opzettelijke nederlaag van Saeid Mollaei tijdens de WK van vorige maand in Tokio.

De Iraanse autoriteiten en de nationale judobond eisten dat de titelverdediger in de klasse tot 81 kilogram zich terug zou trekken, omdat de kans groot was dat hij in de finale tegenover de Israëliër Sagi Muki zou komen te staan. Iran erkent Israël niet als land.

Mollaei ging niet op de wens van zijn land in en werd vervolgens alsmaar verder onder druk gezet door de autoriteiten van zijn land. Hij verloor zijn partij in de halve finales uiteindelijk expres en zit sindsdien ondergedoken.

Volgens de IJF zijn de bemoeienissen van de autoriteiten en de judobond in strijd met een brief die in mei werd ondertekend door het Iraanse olympisch comité en de voorzitter van de nationale bond en is er sprake van "zeer ernstige schending" van de regels.

De Iraanse judobond heeft 21 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten bij het internationale sporttribunaal CAS.

Mollaei hoopt op Olympische Spelen

Topjudoka Mollaei liet onlangs zelf weten dat hij hoopt volgend jaar 'gewoon' naar de Olympische Spelen te mogen namens Iran. Hij zei bovendien geen andere keus te hebben dan te verliezen op de WK.

"Ik was bang. Bang voor wat er met mijn familie zou kunnen gebeuren en voor wat mezelf zou kunnen overkomen. Ik verloor dus maar. Ik kon winnen, maar besloot te verliezen", zei hij.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordoet in het judo. Op de Spelen van 2004 weigerde de Iraanse wereldkampioen Arash Mirasmaeili het op te nemen tegen de Israëliër Ehud Vaks en drie jaar geleden werd Islam El Shehaby uit Egypte naar huis gestuurd nadat hij weigerde Or Sasson uit Israël de hand te schudden.