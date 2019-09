De Nederlandse volleyballers hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het EK. Oranje rekende dinsdag in Amsterdam in zijn voorlaatste groepsduel met 3-1 af met Estland.

De nummer 26 van de wereld pakte de eerste set, maar daarna won Nederland, de mondiale nummer vijftien, drie sets op rij: 22-25, 25-19, 25-19 en 25-20.

Nederland begon het EK met 3-0-zeges op Montenegro en Oekraïne. Afgelopen zondag was wereldkampioen Polen een maatje te groot voor Oranje (0-3).

Met negen punten uit vier duels staat het team van Roberto Piazza tweede achter Polen en is het zeker van een plek bij de eerste vier, goed voor kwalificatie voor de knock-outfase.

Nederland zal zijn achtste finale zaterdag spelen in Apeldoorn. Eerst sluit Oranje de poulefase woensdag nog af tegen Tsjechië. Dat duel is in Amsterdam.

Stand groep D 1. Polen: 4-12 (12-1)

2. Nederland: 4-9 (9-4)

3. Oekraïne: 3-6 (6-5)

4. Tsjechië: 3-3 (4-6)

5. Montenegro: 4-3 (4-9)

6. Estland: 4-0 (2-12)

Oranje richt zich op na stroeve start

De Oranjemannen hadden maandag een rustdag en leken een dag later in de eerste set nog niet helemaal scherp tegen Estland. Het gastland kwam in de Sporthallen Zuid op een achterstand van liefst acht punten en wist het gat niet op tijd te dichten: 22-25.

Oranje stelde aan de hand van Michael Parkinson orde op zaken in de tweede set. Bij een 8-8-tussenstand maakte Nederland zes punten op rij op de service van de middenblokkeerder en dat was genoeg om de stand in sets gelijk te trekken (25-19).

Vooral door elf punten van Nimir Abdelaziz kwam Nederland in de derde set ondanks een vroege achterstand niet echt in de problemen: 25-19. In set vier was het af en toe onvriendelijk, maar Oranje liet zich niet afleiden en sleepte de derde zege in de groepsfase binnen.

Nimir Abdelaziz (27 punten) was zoals te doen gebruikelijk de topscorer bij Oranje. Thijs ter Horst droeg negentien punten bij.