De Nederlandse honkballers hebben er alle vertrouwen in dat ze deze week een olympisch ticket veiligstellen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Italië. De kersverse Europees kampioen begint het toernooi woensdag tegen Tsjechië.

Oranje staat ook tegenover Israël, Spanje, Zuid-Afrika en Italië en alleen de winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

"We hebben een goede combinatie van ervaring en jong talent in de groep. Ik denk echt dat we goud kunnen pakken in Tokio. Maar eerst moeten we het deze week laten zien", zegt pitcher Diegomar Markwell, die de Spelen van 2004 en 2008 meemaakte.

"We hebben zondagavond na het behalen van de Europese titel een feestje gevierd. Maar daarna ging de aandacht al snel naar het OKT, want dat is het belangrijkste toernooi."

Nederland was met het halen van de halve finales op het EK al zeker van deelname aan het OKT. "Maar we zijn op dezelfde voet verdergegaan, want het winnen van het EK geeft ook een fijn gevoel. Dat nemen we mee naar dit toernooi. We willen ook hier laten zien dat wij de baas van Europa zijn", aldus Markwell.

'Kunnen zomaar olympisch goud pakken'

Bij het OKT gaat de nummer één dus naar de Spelen en krijgt de nummer twee een herkansing op een tweede OKT. De 39-jarige Markwell, die net als Rob Cordemans (44) meerdere Spelen meemaakte, wil koste wat kost slagen in de olympische missie.

"Ik heb al heel veel grote toernooien gespeeld, maar de Spelen zijn wel heel speciaal. Je komt daar al die sterren uit andere sporten tegen, zoals Ronaldinho, Serena Williams en Usain Bolt. Dat zijn mooie herinneringen. In 2008 was ik jarig op de dag van de openingsceremonie, ook dat blijft me altijd bij."

De werper denkt dat Nederland heel ver kan reiken op de Spelen in Tokio. "De Japanners zijn gek van honkbal. Ze kennen daar alle spelers, of je nou in de Major League speelt of niet. Als we het halen, kunnen wij daar zomaar goud pakken."

Nederland verloor op het EK het openingsduel van Tsjechië en is bij het OKT dus uit op revanche. De landen staan woensdag om 13.30 uur tegenover elkaar.