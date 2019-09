Rusland verschijnt later deze maand met 29 atleten onder neutrale vlag bij de WK atletiek in Doha. De Russische atletiekbond is nog altijd geschorst vanwege dopingperikelen.

In juni bepaalde de IAAF dat de schorsing van de Russen, die al in 2015 werd opgelegd, voorlopig gehandhaafd blijft. De wereldatletiekbond vindt dat er nog altijd te veel twijfels zijn over de vereiste hervormingen bij atleten en officials.

De 29 atleten die naar Qatar afreizen, zijn uitvoerig gecheckt. Van hen is bewezen dat ze nooit iets te maken hebben gehad me de grote dopingzaak in hun land.

Naast de Russische atletiekfederatie is ook het nationale antidopingbureau nog geschorst. Het agentschap is gestraft wegens betrokkenheid bij systematische en door de staat ondersteunde dopingnetwerken.

De WK atletiek begint op vrijdag 27 september in het Khalifa International Stadium en duurt tot en met zondag 6 oktober. In totaal doen er dertig Nederlandse atleten mee.