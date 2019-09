De Nederlandse honkballers zijn voor de 23e keer in de historie Europees kampioen geworden. Mede dankzij een Grand Slam van Kalian Sams werd Italië in Bonn met 5-1 verslagen.

Het was al de 25e keer op rij dat Nederland in de finale van het EK stond en liefst 21 keer daarvan was Italië de tegenstander. Bij de vorige editie in Hoofddorp in 2016 was Spanje (3-2-zege) nog verrassend de tegenstander.

Oranje, dat de afgelopen twee EK's ook al had gewonnen, sloeg in de vierde inning hard toe. Sams sloeg de bal met de honken vol over de hekken. Met die Grand Slam zette de linksvelder Oranje op een 4-0-voorsprong.

John Polonius maakte er met nog een homerun in dezelfde inning zelfs 5-0 van, waarna Italië slechts één keer tegen wist te scoren.

Nederland, dat speelde onder de naam 'Team Kingdom of the Netherlands', was door het bereiken van de halve finales al zeker van een plek op het olympisch kwalificatietoernooi, dat van 18 tot en met 22 september in Italië wordt gespeeld. Alleen de winnaar mag naar Tokio.

Jonge Breek krijgt kans op de heuvel

De pas negentienjarige pitcher Donny Breek kreeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen de kans om de finale te beginnen. Het was pas de tweede interland voor de geboren Amsterdammer, die deel uitmaakt van de organisatie van MLB-club Minnesota Twins.

De werper stond in een kleine vijf innings maar één punt toe, via een homerun. Hij werd daarop afgelost door de ervaren Tom Stuifbergen, die geen scores toestond.

Mike Bolsenbroek maakte het in de zevende inning spannend. Hij liet met twee man uit de honken vollopen, waarna hij werd afgelost door Kevin Kelly. Die was vervolgens goed voor de laatste nul in de inning.

Kelly pitchte vervolgens ook een scoreloze achtste inning. Closer Juan Sulbaran liet in de negende inning ook geen runs toe, waardoor Oranje de titel voor zich opeiste.